Российские и итальянские врачи вылечили 29 человек с коронавирусом в Бергамо

По данным военного ведомства, полевой госпиталь Бергамо с начала своей работы принял на лечение 70 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией. В настоящее время в нем продолжает лечение 41 пациент.

"С начала работы госпиталя российские и итальянские медицинские специалисты вылечили от коронавирусной инфекции 29 пациентов. Они все выписаны из госпиталя", - говорится в сообщении.

БЕРГАМО /Италия/, 21 апреля. /ТАСС/. Российские врачи, оказывающие помощь Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, их итальянские коллеги вылечили 29 человек в полевом госпитале Бергамо. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

"Больным с тяжелой формой пневмонии, вызванной вирусом, оказывается помощь российскими и итальянскими врачами в отделениях интенсивной терапии. Выздоравливающие и поступившие больные с легкой степенью находятся на лечении в терапевтическом отделении", - отмечается в сообщении.

Подполковник Александр Юманов, возглавляющий группу российских военных врачей, отметил, что работа врачебно-сестринских бригад напряженная, круглосуточная, однако высокий уровень подготовки специалистов РФ позволяет выполнять задачи и оказывать высококвалифицированную помощь больным. "Все российские военные специалисты нацелены на достижение максимального результата. Основная задача - максимально помочь больным и нашим итальянским коллегам", - сказал Юманов, слова которого приводятся в сообщении.

В Минобороны РФ также сообщили, что российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в городах Клузоне и Гадзанига.

Ситуация в Италии

Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 65 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 73 зданий и сооружений, более 600 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 95 тыс. квадратных метров дорог с твердым покрытием.

В состав интернациональных бригад, работающих в полевом госпитале в Бергамо, входят врачи анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, а также медицинские сестры. Кроме медицинских специалистов в каждой бригаде дежурят российские переводчики, которые помогают в общении российским врачам с пациентами и итальянскими коллегами.

Для работы в полевом госпитале с российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад, которые осуществляют прием и лечение больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени. Всего к лечению больных в полевом госпитале привлечено 32 российских военных врача и медицинских сестер. Дежурство врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточно в три смены, госпиталь рассчитан на 142 койки.

22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили в страну около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские специалисты работают в одном из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса районе на севере Италии - в городе Бергамо и его окрестностях.

В Италии, по последним данным, зарегистрировано почти 179 тыс. случаев заражения, более 47 тыс. человек вылечились. Число умерших превысило 23,5 тыс., в том числе 12 тыс. летальных исходов зафиксировано в Ломбардии, где сохраняется локальный эпицентр пандемии.