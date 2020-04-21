В Госдуме заявили, что не готовят проведение амнистии ко Дню Победы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что нижняя палата не готовит проект постановления об амнистии к 75-летию Победы в этом году.

"Нет, у нас проработок нет", - сказал Крашенинников ТАСС. "Проработанных текстов нет, амнистии не ожидается", - добавил глава профильного комитета.

"Что для меня важно, как для юриста и как для человека, который этим занимается, это то, чтобы не было каких-либо одинаковых под копирку амнистий. Чтобы не создавалось впечатление, что можно совершать одни и те же преступления, а потом все равно выпустят. Это неправильно", - резюмировал депутат.

Вопросы амнистии находятся в исключительном ведении Государственной думы. Последний раз амнистия объявлялась в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.