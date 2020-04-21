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В Комсомольске-на-Амуре увековечат память детей, погибших при пожаре в лагере "Холдоми"

Мемориал установят на кладбище, где похоронены трое погибших

ТАСС, 21 апреля. Мемориальный комплекс в память о детях, погибших при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", установят в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"По итогам встречи представителей от администрации Комсомольска-на-Амуре с родителями погибших детей было принято решение об установке мемориального комплекса", - сказал представитель пресс-службы.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля 2019 года. Погибли четверо детей - один мальчик и три девочки. Из 26 палаток, в которых жили дети, сгорели 20, площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров.

Мемориал установят на городском кладбище, где похоронены трое погибших. Комплекс будет представлять собой плиту с тремя сердечками, на которой будут нанесены имена детей. Еще один ребенок был похоронен на кладбище в Амурске.

В пресс-службе уточнили, что мемориал будет установлен за счет бюджета Хабаровского края.

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РоссияХабаровский край
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