В Комсомольске-на-Амуре увековечат память детей, погибших при пожаре в лагере "Холдоми"

ТАСС, 21 апреля. Мемориальный комплекс в память о детях, погибших при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", установят в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"По итогам встречи представителей от администрации Комсомольска-на-Амуре с родителями погибших детей было принято решение об установке мемориального комплекса", - сказал представитель пресс-службы.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля 2019 года. Погибли четверо детей - один мальчик и три девочки. Из 26 палаток, в которых жили дети, сгорели 20, площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров.

Мемориал установят на городском кладбище, где похоронены трое погибших. Комплекс будет представлять собой плиту с тремя сердечками, на которой будут нанесены имена детей. Еще один ребенок был похоронен на кладбище в Амурске.

В пресс-службе уточнили, что мемориал будет установлен за счет бюджета Хабаровского края.