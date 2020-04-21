Система электронных пропусков для пассажирского транспорта начала работать в Чувашии

За последние сутки в Чувашии подтвердились 33 случая коронавируса, в том числе у четырех детей в возрасте от одного года до 16 лет. Всего в республике выявлено 225 заразившихся инфекцией, выписаны из медучреждений после выздоровления 12 человек. Две пациентки с коронавирусом умерли - это женщины в возрасте 79 и 68 лет. Как уточнили ранее в пресс-службе, введение такой меры связано с тем, что в условиях ограничения межмуниципальных перевозок появилось много нелегальных перевозчиков.

ТАСС, 21 апреля. Электронные пропуска для пассажирского транспорта, работающего на межмуниципальных и пригородных маршрутах, начали выдавать в Чувашии, со вторника система полностью запущена. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

"С 21 апреля в полной мере заработала система электронного пропуска для пассажирского транспорта по межмуниципальным маршрутам пригородного значения. Решение о запуске системы принято на основании указа врио главы республики Олега Николаева", - отметили в пресс-службе.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов на еженедельном совещании в правительстве региона отметил, что цель введения электронных пропусков - контроль за пассажирскими перевозками в пригородном сообщении и пресечение нелегальных перевозок. "На сегодняшний день в базу занесены данные на 31 организацию, имеющую право осуществлять перевозки пассажиров и багажа по пригородному сообщению, всего 428 транспортных средств", - отметил он.

Для получения пропуска необходимо пройти регистрацию на сайте propusk.cap.ru на портале органов власти Чувашской Республики. Документ, который нужно распечатать и предъявлять на бумажном носителе, будет действовать до 30 апреля 2020 года. Врио главы Чувашии поручил проконтролировать работу системы и в течение дня довести до коллег из МВД и ГИБДД по республике, Росгвардии списки зарегистрировавшихся перевозчиков и обсудить с ними процесс контроля.

На еженедельном совещании в правительстве Чувашии Николаев отметил, что в регионе ситуация с распространением коронавируса сохраняется достаточно напряженной. "Количество подтверждаемых случаев заболевших установилось в коридоре от 25 до 30 человек в сутки. <…> Ситуация развивается пока в достаточно тревожном ключе. <…> Режим самоизоляции мы однозначно сохраняем до 30 апреля текущего года", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.