Коронавирус обнаружили у 23 вахтовиков, вернувшихся в Бурятию из ЯНАО

УЛАН-УДЭ, 21 апреля. /ТАСС/. Медики диагностировали у 23 вахтовиков, вернувшихся в Бурятию из Ямало-Ненецкого автономного округа, заражение коронавирусом, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по Бурятии.

"20 апреля организована встреча группы граждан, прибывших из Ямало-Ненецкого автономного округа в количестве 33 человек. Их встретили в поселке Выдрино, далее в сопровождении они проехали в Улан-Удэ. Все были изолированы в обсерватор в поселке Сотниково, по результатам исследований у 23 тест на коронавирус положительный", - сообщили в пресс-службе.