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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус обнаружили у 23 вахтовиков, вернувшихся в Бурятию из ЯНАО

Троих доставили в республиканскую клиническую инфекционную больницу

УЛАН-УДЭ, 21 апреля. /ТАСС/. Медики диагностировали у 23 вахтовиков, вернувшихся в Бурятию из Ямало-Ненецкого автономного округа, заражение коронавирусом, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по Бурятии.

"20 апреля организована встреча группы граждан, прибывших из Ямало-Ненецкого автономного округа в количестве 33 человек. Их встретили в поселке Выдрино, далее в сопровождении они проехали в Улан-Удэ. Все были изолированы в обсерватор в поселке Сотниково, по результатам исследований у 23 тест на коронавирус положительный", - сообщили в пресс-службе.

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Трое из вахтовиков доставили в республиканскую клиническую инфекционную больницу, госпитализация остальных осуществляется в настоящее время.

По последним данным, в Бурятии зарегистрировано 153 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 43 ранее завершили лечение и были выписаны, два человека умерли.

Теги
РоссияБурятияПандемия коронавируса нового типа
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