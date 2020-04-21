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Пандемия коронавируса нового типа

В Якутии к борьбе с коронавирусом на Чаяндинском месторождении привлекли более 50 медиков

Глава региона Айсен Николаев отметил, что ситуация находится под контролем

ЯКУТСК, 21 апреля. /ТАСС/. более 50 медиков и санитарных врачей привлечено для ликвидации очага заражения новой коронавирусной инфекцией среди вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Ленском районе Якутии, сообщил на брифинге во вторник глава региона Айсен Николаев.

В Якутии по состоянию на вторник подтверждено 116 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 16 пациентов. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано пять новых случаев. На территории Чаяндинского месторождения на текущий момент зарегистрировано 23 случая заражения коронавирусом. С 17 апреля власти Якутии объявили карантин на территории Чаяндинского месторождения. Сообщалось, что часть инфицированных вахтовиков получают лечение на месторождении, другая - в городе Ноябрьске (ЯНАО).

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"[По Чаяндинскому месторождению] сегодня уже работает большая бригада. 36 медиков прилетели из "Газпрома", 10 человек - Минздрав, семь человек отправило управление Роспотребнадзора. Сегодня ситуация под контролем. Выстроены система фильтрации, система работы на местах. Принято решение руководством "Газпрома", что по нашей просьбе у всех работников Чаяндинского месторождения будут забраны анализы, потом они будут отработаны в Москве и Санкт-Петербурге. До конца недели мы будем четко понимать, сколько [инфицированных] человек у нас по Чаяндинскому месторождению", - сказал Николаев.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Якутии, на Чаяндинском месторождении определены помещения для развертывания госпиталя, изоляторов и обсервационных отделений. "По состоянию на 20 апреля под медицинским наблюдением находится 141 человек с респираторными симптомами, 10 - с лабораторно подтвержденным диагнозом новой коровирусной инфекции и 56 - контактных", - сообщили в ведомстве.

Решением властей с 20 до 30 апреля в городских округах Якутск и Жатай, поселках Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района и Тикси Булунского района, а также Ленском, Нерюнгринском, Мирнинском, Алданском районах до 30 апреля приостанавливается деятельность отдельно стоящих предприятий торговли площадью более 1 000 кв. м. Согласно документу в этих населенных пунктах и районах разрешается работать только предприятиям торговли продуктами питания и непродовольственными товарами первой необходимости, а также отдельно стоящим специализированным стационарным объектам торговли площадью менее 1 000 кв. м.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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