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Пандемия коронавируса нового типа

Два отделения крупнейшей больницы Владивостока закрыли на карантин из-за коронавируса

Накануне там выявили несколько пациентов и медработников с положительным результатом теста на коронавирус

ВЛАДИВОСТОК, 21 апреля. /ТАСС/. Хирургическое и урологическое отделения Владивостокской клинической больницы №2 закрыты на карантин. Как сообщает во вторник пресс-служба правительства Приморья, у нескольких пациентов и медработников положительный результат теста на коронавирус.

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"Два отделения тысячекоечной больницы в Приморье закрыты на карантин из-за коронавируса - урологическое и хирургическое. Данные меры связаны с тем, что накануне здесь выявлены несколько пациентов и медработников с положительным результатом на COVID-19. Сейчас специалисты Роспотребнадзора проводят эпидрасследование, устанавливают контактные лица, отслеживают всю цепочку взаимодействия и пациентов, и медперсонала", - говорится в сообщении.

В региональном Министерстве здравоохранения сообщили, что общее число случаев заражения в Приморье составляет 104. В регионе введен режим обязательной самоизоляции.

Коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия коронавируса нового типа
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