Власти Новой Зеландии продлили действие режима чрезвычайного положения в стране

СИДНЕЙ, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство Новой Зеландии в четвертый раз продлило действие режима чрезвычайного положения, объявленного 25 марта из-за распространения коронавируса. Об этом во вторник сообщил министр гражданской обороны страны Пеени Хенаре, опубликовавший соответствующее заявление на сайте правительства.

"Чрезвычайное положение в стране будет продлено в четвертый раз, еще на семь дней. Поскольку мы готовимся снизить уровень угрозы безопасности и здоровью нации в следующий вторник, важно поддерживать усилия, направленные на прекращение распространения COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом - прим. ТАСС) в наших общинах", - указано в сообщении Хенаре.

В настоящий момент в Новой Зеландии выявлено 1 445 случаев заражения коронавирусом, пять из них зарегистрированы за минувшие сутки. В больницах страны находятся 12 пациентов с заболеванием, вызываемым вирусом, еще 426 человек получают лечение амбулаторно. Вылечились 1 006 человек, умерли из-за коронавирусной инфекции 13 заболевших. Первый случай заражения был подтвержден 28 февраля.

25 марта правительство Новой Зеландии объявило режим чрезвычайного положения для того, чтобы максимально ограничить социальные контакты и обеспечить самоизоляцию граждан. На территории государства закрыты все предприятия и учреждения, чья деятельность не связана с жизнеобеспечением граждан, а также детские сады и школы. Частные поездки по стране считаются нежелательными, а общественным транспортом могут пользоваться только сотрудники экстренных служб, врачи и работники ключевых учреждений и ведомств. Ожидается, что 27 апреля часть ограничений будет снята, а с 29 апреля будут открыты школы и детские сады.