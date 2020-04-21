СМИ: члены экипажа круизного лайнера, стоящего у Нагасаки, заразились коронавирусом

ТОКИО, 21 апреля. /ТАСС/. Зараженные новым коронавирусом имеются на борту стоящего в японском порту Нагасаки круизного лайнера Costa Atlantica, где не менее 20 членов команды сейчас демонстрируют явные признаки болезни, включая высокую температуру. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Kyodo со ссылкой на местные муниципальные власти.

Они, в частности, намерены провести тестирование на новый коронавирус тех членов команды, которые имели тесные контакты с зараженными. В настоящее время они отделены от других находящихся на борту и размещены в изолированном и хорошо проветриваемом помещении.

На борту зарегистрированного в Италии лайнера Costa Atlantica 623 члена команды. Пассажиров там нет. Это судно совершало круизы в водах у побережья Восточной Азии. С его борта никто не сходил с 14 марта, когда в префектуре Нагасаки на юго-западном японском острове Кюсю был выявлен первый зараженный новым коронавирусом.

Другой круизный лайнер - американский Diamond Princess - в феврале-марте стоял в карантине в порту Иокогама к югу от Токио. У него на борту было выявлено 712 зараженных, 13 умерли. После этого судно прошло дезинфекцию и покинуло японские воды.