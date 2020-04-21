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В Роскачестве дали рекомендации по хранению продуктов с запахом

Эксперты советуют хранить такие продукты на отдельных полках холодильника, а также в упаковках и под крышками
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Роскачество рекомендует хранить продукты с запахом, например рыбу и специи, на отдельных полках холодильника. Об этом говорится в сообщении организации.

"Продукты с запахом должны храниться на отдельных полках. Как примеры продукции, имеющей специфический запах, в нормативе перечисляются рыба и специи. Продукты, которые способны быстрее всего впитывать запахи - это сливочное масло, сыр, яйца", - отмечается в сообщении.

Эксперты также рекомендуют хранить продукты в упаковках или под закрытыми крышками. Во-первых, так одни продукты не будут пахнуть другими. Во-вторых, в случае порчи, споры плесени не будут разлетаться по холодильнику. В Роскачестве советуют закрывать емкости, а если продукт находится в распечатанной упаковке или на тарелке, заворачивать его в фольгу.

По данным экспертов, не стоит хранить готовые продукты рядом с сырым мясом. Также не рекомендуется размещать скоропортящиеся продукты на дверце холодильника. "На дверце температура чуть выше, а значит творог, творожные массы и охлажденное мясо лучше поместить глубже", - сообщает Роскачество. Для того чтобы избежать металлического привкуса, специалисты советуют перекладывать продукты из консервных банок в отдельную посуду.

Как хранить молочные продукты

В Роскачестве напомнили, что любые молочные продукты впитывают запахи, поэтому нужно хранить их отдельно и в закрытом виде. Сметану стоит плотно закрывать крышкой, а молоко, если оно было в пакете, нужно перелить в банку с крышкой и употребить в течение 48 часов. Кроме того, не стоит хранить рядом с молоком фрукты и овощи. Если они начнут загнивать, в воздухе могут оказаться споры плесени, которые осядут в молочных продуктах и ускорят нежелательные процессы.

Говоря о хранении яиц, эксперты рекомендуют хранить их в закрытой упаковке, а перед употреблением обязательно мыть. Дело в том, что яйца могут быть переносчиками сальмонеллы, заразиться которой проще, чем кажется: например, дотронувшись до яйца, а потом до еды. Специалисты также советуют использовать яйца, на которых видны трещинки, сразу - скорее всего, в них уже занесены микробы, отчего они начнут быстро портиться.

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