"Почта Mail.ru" запустит сервис видеосвязи с групповыми звонками до 100 человек

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. "Почта Mail.ru" тестирует сервис "Видеозвонки", который поддерживает групповые звонки с участием до 100 пользователей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, сервис запустится в ближайшее время.

В Mail.ru Group отмечают, что создать онлайн-встречу сможет любой пользователь с аккаунтом Mail.ru, но другим участникам не понадобится ни регистрироваться, ни скачивать приложение - достаточно будет перейти по ссылке.

"Сервис звонков интегрирован в "Почту Mail.ru" - как в мобильную, так и в веб-версию. Ссылку на звонок можно создать как в меню "Почты", так и прямо при создании письма. Быстро перейти к звонкам также можно из "Календаря Mail.ru", создав ссылку на звонок прямо во встрече", - сказали в компании.

Функция пригодится пользователям, у которых запланировано несколько онлайн-звонков подряд, чтобы они могли быстро подключаться к новой беседе и не искали каждый раз нужную ссылку в письмах. Кнопка для перехода к сервису также появится на главной странице портала Mail.ru.

В компании уверены, что сервис поможет устроить удаленную работу в период самоизоляции. Так, например, на фоне резкого сокращения контактов в офлайне количество скачиваний приложения "Почты Mail.ru" выросло на 40%.

Сейчас "Видеозвонки Mail.ru" запущены в тестовом режиме для части аудитории, в ближайшее время они станут доступны всем пользователям, уточнили в компании. Запуск сервиса стал возможен благодаря технологиям видеозвонков, которые уже используются в ряде проектов Mail.ru Group: в соцсети "Одноклассники", сервисе объявлений "Юла" и мессенджере ICQ New.