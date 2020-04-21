{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Джек Ма пожертвует ВОЗ более 100 млн масок

Основатель Alibaba также передаст организации респираторы и тесты на нуклеиновую кислоту коронавируса

ПЕКИН, 21 апреля. /ТАСС/. Основатель крупнейшей компании мира в сфере электронной коммерции Alibaba миллиардер Джек Ма пожертвует Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) более 100 млн защитных масок и другие средства защиты для борьбы с пандемией. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении предпринимателя в китайской социальной сети Weibo.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В поставку войдут 100 млн медицинских масок, а также по 1 млн респираторов N95 и тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса.

"Распространение эпидемии по-прежнему продолжается. Весь мир столкнулся с этой войной. Нам следует ускориться, наладить сотрудничество и с еще более решительной уверенностью одержать победу над этим глобальным вызовом. Единый мир, единая схватка", - говорится в заявлении миллиардера.

Ранее фонды Джека Ма и компании Alibaba уже пожертвовали ВОЗ 2,2 млн масок, 20 тыс. защитных костюмов, 20 тыс. очков и 50 аппаратов искусственной вентиляции легких. Эти две организации с начала пандемии уже оказали помощь в общей сложности 150 странам.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Нур-Султане за 13 дней построили инфекционную больницу в связи с коронавирусом
Она рассчитана на 200 мест
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС