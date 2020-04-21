В Нур-Султане за 13 дней построили инфекционную больницу в связи с коронавирусом

НУР-СУЛТАН, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Казахстана в связи с распространением нового коронавируса в течение 13 дней построили инфекционную больницу в городе Нур-Султане. Об этом сообщил оперативный штаб государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана во вторник.

"В Нур-Султане завершилось строительство современной инфекционной больницы на 200 мест. На возведение госпиталя ушло 13 дней", - говорится в сообщении.

Ранее власти республики объявили, что в связи с распространением нового коронавируса планируют в короткие сроки построить инфекционные больницы в трех крупных городах - Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.

"Это действительно нужная и уникальная больница. Уверен, она позволит спасти много жизней в условиях пандемии коронавируса и даже после нее будет надежно служить для медицины столицы. Я повидал много прекрасных больниц по миру, но впервые своими глазами увидел и убедился, что наши казахстанские строители могут так строить больницы: быстро, качественно и по международным технологиям", - прокомментировал возведение нового стационара министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов на своей странице в Facebook.

Ранее Биртанов пояснил, что инфекционные больницы в трех крупных городах будут построены по международным стандартам безопасности, поскольку многие нынешние стационары построены в 1970-1980 годах и не всегда соответствуют современным стандартам с точки зрения вентиляции и безопасности. Эти вопросы будут учтены при возведении новых модульных конструкций.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с распространением коронавируса. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. Позже глава государства поручил усилить карантинные меры во всех регионах страны. 14 апреля он подписал указ о продлении режима ЧП до 1 мая.