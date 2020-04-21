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Пандемия коронавируса нового типа

Fox: в Нью-Йорке подали иск против ВОЗ

Истцы считают, что Всемирная организация здравоохранения скрывала информацию о подлинных масштабах вспышки коронавируса в Китае
Здание ВОЗ EPA-EFE/JIM LO SCALZO
Описание
Здание ВОЗ
© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

ТАСС, 21 апреля. Жители округа Уэстчестер в штате Нью-Йорк подали в федеральный суд совместный иск против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обвинив ее в сокрытии данных относительно пандемии коронавируса. Об этом сообщает во вторник телеканал Fox News.

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Истцы - Ричард Клинг, Стив Роткер и Дженнаро Пурчиа - требуют с ВОЗ компенсации ущерба за вред, который она причинила пострадавшим от коронавируса американцам. По их мнению, организация не только предприняла ряд неверных действий для предотвращения пандемии, но и участвовала в сокрытии информации о подлинных масштабах вспышки в Китае. В результате "ВОЗ способствовала распространению коронавируса по всему миру, в том числе в США и штате Нью-Йорк", отмечается в тексте иска, который цитирует телеканал. Размер требуемой компенсации в документе не уточняется.

Округ Уэстчестер примыкает к городу Нью-Йорк с севера. Здесь находится городок Нью-Рошель - фактически пригород Нью-Йорка, откуда началось распространение коронавируса в мегаполисе. В Нью-Рошели проживают двое из трех инициаторов иска. По данным Института Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Нью-Рошели умерли 776 инфицированных коронавирусом.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что поручил администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ "до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса". По его словам, из-за неверных оценок и рекомендаций организации коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше людей, чем могло бы.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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