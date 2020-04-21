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Военные провели в Самарской области онлайн-парад в честь столетия фронтовика

Мероприятие было посвящено Федору Ваганову

ТАСС, 21 апреля. Военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) провели в Самарской области мини-парад в онлайн-формате в честь столетнего юбилея ветерана Великой Отечественной войны Федора Ваганова. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой ЦВО.

"В связи с эпидемиологической обстановкой поздравление для Федора Ивановича Ваганова было организовано дистанционно, за которым он смог наблюдать в прямом эфире с помощью мессенджера. В бригаде управления в Самаре военнослужащие прошли торжественным маршем, в Рощинском гарнизоне оркестр миротворческой бригады исполнил для именинника попурри из знакомых фронтовых мелодий, а юнармеец прочитал стихотворение о подвиге участников войны", - отмечается в сообщении.

За онлайн-парадом ветеран наблюдал вместе с командиром бригады управления и связи полковником Михаилом Морозовым, который пришел поздравить фронтовика с юбилеем и наступающим Днем Победы от имени 2-й общевойсковой армии, вручить цветы и подарки. Он также вручил фронтовику, как заслуженному связисту, медаль "100 лет Войскам связи ВС РФ".

Федор Ваганов родился 20 апреля 1920 года в селе Покровка Куйбышевской области. На фронт попал в 1941 году, службу в Красной армии проходил в должности связиста. За успехи и высокие показатели награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За оборону Ленинграда" и другими.

Теги
РоссияСамарская область
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