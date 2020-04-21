В России 139 тыс. человек остаются под наблюдением из-за коронавируса

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Около 139 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией, сообщила во вторник пресс-служба Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением в России остаются 139 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, всего проведено более 2,1 млн тестов на коронавирус. При этом за последние сутки проведено 89 тыс. исследований.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.