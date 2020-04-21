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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Австралии снимут часть эпидемиологических ограничений

Премьер страны Скотт Моррисон отметил, что речь идет о плановых хирургических операциях, которые были отложены из-за пандемии

СИДНЕЙ, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство Австралии снимет часть ограничений, введенных 24 марта из-за широкого распространения коронавируса. Об этом во вторник сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон в ходе выступления по итогам заседания национального комитета безопасности в Канберре.

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По словам Моррисона, смягчение ограничений начнется 27 апреля и коснется плановых хирургических операций, которые были отложены из-за пандемии. "Мы достигли поворотного момента. Впереди обратная дорога. <...> Мы будем снимать ограничения на плановые медицинские процедуры и операции, которые включают в себя ЭКО, все программы скрининга, лечение и восстановительные процедуры после перенесенного рака, ряд стоматологических процедур и операций, а также все процедуры для детей в возрасте до 18 лет, протезирование и все эндоскопические манипуляции", - сказал премьер.

Моррисон отметил, что перечень возобновляемых медицинских процедур и операций будет пересмотрен и расширен после 11 мая, на которое назначено очередное заседание комитета национальной безопасности.

Также в ходе выступления премьер подчеркнул, что очередным важным шагом в борьбе с пандемией будет широкое мировое исследование происхождения вируса и обстоятельств его распространения. "Такое исследование важно <...> независимо от того, где произошла вспышка. Это не вопрос критики, это вопрос значимости для общественного здравоохранения. С этой точки зрения, важно, чтобы все страны сотрудничали", - сказал Моррисон.

По данным Минздрава Австралии, в настоящий момент на территории страны зафиксировано 6 640 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки были выявлены 19 новых случаев в трех регионах страны. Средний ежедневный прирост количества заразившихся коронавирусом снизился до 0,5% по сравнению с более 30% в середине марте. С 25 января, когда был подтвержден диагноз первого инфицированного коронавирусом пациента, выздоровели 4 124 человека, 73 умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.

Теги
АвстралияМоррисон, СкоттПандемия коронавируса нового типа
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