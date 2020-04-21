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Пандемия коронавируса нового типа

В Нижегородской области начнут отслеживать индекс самоизоляции по большим данным

Источником данных будут являться абоненты всех операторов сотовой связи

ТАСС, 21 апреля. /ТАСС/. Нижегородская область станет первым регионом в России, который внедрит систему по отслеживаю индекса самоизоляции на основе сотовых данных, сообщили губернатор Глеб Никитина в своем аккаунте в Instagram.

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Нижегородская область находится на четвертом месте среди субъектов РФ после Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией. По последним данным, в регионе всего заразились 759 человек, из них выздоровели 28, пятеро умерли.

"Совместно с "Мегафоном" мы первыми в стране внедряем индекс изоляции на основе сотовых данных. Сразу отмечу: это большие данные, не персональные. Источником данных являются абоненты всех операторов связи. Индекс считается по подключениям абонента к базовым станциям", - написал Никитин.

По его словам, чем к большему количеству станций люди подключаются, тем активнее они передвигаются. "Технология позволяет исключить повторяющиеся маршруты (работа - дом), но, если, скажем, на набережной или [главной пешеходной улице Нижнего Новгорода] Покровке соберется много людей, мы это увидим и пришлем патруль, который попросит всех отправиться по домам. Или, если в отдельном районе будет высокий индекс подключений к базовым станциям, мы усилим патрулирование там и будем проверять QR-коды на выход из дома", - отметил Никитин.

В регионе 2 апреля была запущена система контроля за соблюдением режима самоизоляции. Чтобы покинуть дом, жители могут оформить заявку через портал "Карта жителя Нижегородской области" и получить QR-код или позвонить по единому номеру 112.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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