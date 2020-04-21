За сутки в Благовещенске выпало больше снега, чем за всю зиму

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Количество выпавшего за последние сутки снега в Благовещенске превысило весь объем осадков в городе за зиму. Об этом сообщил во вторник губернатор Амурской области Василий Орлов на своей странице в Instagram.

"Снег в апреле - вся лента в соцсетях в этих фото. Уникальное для нас явление. Как говорят синоптики, такого снегопада не было 25 лет. А в Благовещенске снега за сутки выпало больше, чем за всю зиму. Причем серьезно больше", - написал он.

По информации гидрометцентра региона, ливневой снег начался ночью 19 апреля на западе области, где за несколько часов выпало до 10-15 мм осадков. В Благовещенске к утру вторника выпало 24 мм осадков, что близко к рекордному значению апреля 1995 года, когда за ночь выпало 28 мм. При этом с ноября по март в сумме в Благовещенске выпало чуть больше 14 мм.

Из-за погодных условий временно закрыт аэропорт областного центра, отменены девять междугородних автобусных маршрутов. В очистке трасс и обработке потенциально опасных участков дорог задействовано более 80 единиц спецтехники. По данным гидрометцентра, снег должен закончиться к ночи, 22 апреля существенных осадков не ожидается.