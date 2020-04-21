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Пандемия коронавируса нового типа

Онкоцентр во Владивостоке ограничил проведение химиотерапии из-за выявления коронавируса

Терапию проводят только тем пациентам, кому отсрочить ее невозможно по жизненным показаниям

ВЛАДИВОСТОК, 21 апреля. /ТАСС/. Центр амбулаторной онкологической помощи Первомайского района Владивостока сократил до минимума проведение химиотерапии в связи с подтверждением у одного из пациентов и у врача коронавирусной инфекции, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе краевого Минздрава.

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В Приморском крае, по последним данным, подтверждено 104 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Двое пациентов умерли, семеро выздоровели.

"Центр амбулаторной онкологической помощи Первомайского района Владивостока временно ограничил проведение химиотерапий. Как сообщили в медучреждении, эта вынужденная мера связана с тем, что у пациента и врача центра подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция". Работа с плановыми больными в данное время минимизирована", - сообщил представитель министерства.

Химиотерапия выполняется только тем пациентам, кому отсрочить ее проведение невозможно по жизненным показаниям. Как отмечают специалисты центра, такие меры необходимы, так как риск заразиться у пациентов дневного стационара онкоцентра в разы выше, чем у других людей. При этом, пациенты, приписанные к центру Первомайского района, продолжают получать таргетную терапию.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия коронавируса нового типа
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