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Роскачество рассказало об уловках мошенников во время пандемии

В организации сообщили, что мошенники начали обманывать граждан, сообщая им о необходимости срочного проведения теста на коронавирус из-за контакта с зараженным. От людей требуют оплатить услугу по проведению анализа онлайн
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Мошенники начали обманывать граждан, предлагая компенсировать ущерб от коронавируса. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

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"Человеку приходит письмо или СМС о том, что ему полагается государственная материальная поддержка в связи с эпидемией. Все, что остается, чтобы получить деньги, - ввести персональные данные и данные карты для зачисления компенсации. В итоге сервис попросит вас оплатить налог на доход от суммы компенсации (или комиссию) или и вовсе похитит ваши платежные данные, а затем спишет произвольную сумму", - отмечается в сообщении.

Еще одной схемой мошенничества является звонок из медучреждений по поводу теста на коронавирус. В этом случае мошенники звонят на сотовые номера граждан и представляются служащими медучреждений. Они сообщают потенциальной жертве о контакте с зараженным и необходимости срочного проведения теста на коронавирус. Жертве необходимо оперативно оплатить услугу по проведению анализа онлайн, а после оплаты, как правило, ничего не происходит.

По данным Роскачества, мошенники также могут использовать для своих схем подложное письмо со штрафом за нарушение режима карантина или самоизоляции. В этом фальшивом документе сообщается об обязательстве оплатить штраф в ограниченное время. Однако, как напомнил заместитель главы организации Илья Лоевский, в любом штрафе, выписанном государственными органами, должен быть номер постановления, который можно проверить через сайт государственных услуг. "Все остальное является не более чем мошенническими рассылками, которые необходимо игнорировать", - подчеркнул он.

В организации также сообщили о появлении в последнее время объявлений и писем с предложениями приобрести пропуск на свободное передвижение по городу. В Роскачестве при этом напомнили, что для оформления пропуска необходимо использовать только официальные сайты. Еще одним способом мошенничества являются письма с вредоносным ПО, содержащие ссылки на псевдо-аптечные сайты с лозунгами "лекарство от вируса", приходящие, как правило, сотрудникам компаний, которые работают из дома.

Наконец, как сообщили в Роскачестве, в последнее время стали появляться клоны сайтов для видеоконференций, после посещения которых на устройство автоматически загружается вирусное ПО.

"Забудьте о сторонних письмах-приглашениях на сайты для видеочатов. Открывайте такие ссылки только от сотрудников компании, в которой вы работаете, друзей или людей, с которыми есть предварительная договоренность о выходе на связь таким способом. Проверяйте адрес сайта в браузере, чтобы убедиться, что это не фишинг, и, если адрес выглядит подозрительно, воздержитесь от перехода", - советуют эксперты.

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