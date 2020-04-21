В Японии начали распределять $9,3 млрд на поддержку регионов в условиях пандемии

ТОКИО, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии приступило к реализации программы экстренной помощи органам местного самоуправления на сумму 1 трлн иен (около $9,3 млрд) для компенсации их убытков, связанных с распространением нового коронавируса. Как сообщило во вторник информационное агентство Kyodo , канцелярия кабинета министров начинает сбор заявок от префектуральных, городских и сельских властей на получение грантов. Планы их предоставления и суммы финансирования будут конкретизированы в мае.

В понедельник правительство страны приняло решение расширить размеры пакета поддержки национальной экономики и местного населения в условиях пандемии с 108 трлн иен ($990 млрд) до 117 трлн иен (почти $1,1 трлн). Эта сумма беспрецедентна для Японии и превышает 20% ВВП страны.

В минувшие сутки заражение новым коронавирусом было выявлено на территории Японии у более чем 11,5 тыс. человек, включая пассажиров и членов экипажа американского круизного лайнера Diamond Princess, стоявшего на карантине в одном из портов страны. Умерли почти 250 пациентов. Еще 215 человек находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии. По всей территории Японии действует режим ЧС в связи с распространением нового коронавируса.