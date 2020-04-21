{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Быт античной усадьбы Херсонеса восстановят во время фестиваля в Севастополе в июле 2020 г.

Из-за пандемии коронавируса фестиваль могут провести в онлайн формате

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Исторический фестиваль, посвященный древнему городу Херсонесу, на месте которого сейчас стоит Севастополь, пройдет в июле 2020 года. Реконструкторы восстановят быт древних греков и римлян на земледельческом участке, где в древности находилась пригородная усадьба, сообщила ТАСС руководитель общественной организации "Севпарки" Ольга Глухова.

Волонтеры "Севпарков" уже несколько лет занимаются благоустройство зеленых зон, в том числе участков, где сохранились остатки античных усадеб. В 2020 году организация получила грант на продолжение благоустройства усадьбы №25 (как участок принято называть сейчас) - территорию в районе улицы Шевченко.

"Наша позиция такая: мало сделать благоустройство, пространство надо еще наполнить, создать события и привлечь сюда людей. Мы хотим сделать комфортное пространство, чтобы они могли гулять и заниматься интересными делами. В рамках гранта на усадьбе №25 запланированы три мероприятия: лекторий, исторический фестиваль и музыкальный фестиваль", - рассказала Глухова.

Она уточнила, что исторический фестиваль планируется провести в июле совместно с реконструкторами и специалистами севастопольского парка живой истории "Федюхины высоты". "Мы покажем, как жили в Херсонесе - будут гончары, ювелиры, будет разыграно театральное представление, у нас будет шоу гладиаторов, будет исторический тир. Получится красивый фестиваль античной истории. Надеемся, что к этому моменту режим самоизоляции закончится, и такое мероприятие возможно будет провести", - отметила собеседница.

Проведение лектория планировалось с июня, но сейчас, учитывая обстановку с коронавирусом, есть вероятность, что он начнется в онлайн-формате. "Мы будем приглашать спикеров разного рода, которые могут рассказать о разных темах в культуре, литературе, истории, творчестве, рассказать про здоровый образ жизни или как работают общественные организации. Надеемся, что смогут присоединиться специалисты музея-заповедника "Херсонес Таврический". Также мы планируем лекцию от художника, который создает уличные работы по всему миру - он расскажет, чем уличное искусство отличается от вандализма, которым балуются подростки, и, надеемся, это поможет молодежи разобраться и рисовать законно и красиво", - пояснила руководитель "Севпарков".

На август намечен музыкальный фестиваль. В прошлом году на этой же площадке волонтеры организовали джазовый концерт, который собрал неожиданно много гостей - около 500 человек, направление для этого года пока не определено. Срок исполнения проекта по президентском гранту - октябрь 2020 года, и в "Севпарках" рассчитывают, что времени на проведение всех запланированных мероприятий хватит, даже если их придется немного сдвинуть из-за ситуации с коронавирусом.

О Херсонесе

Место, где расположен современный Севастополь, было заселено людьми 2,5 тыс. лет назад. Вскоре после этого вокруг города образовалось земледельческое предместье - хора Херсонеса, которая увеличивалась по мере роста города. Вся хора, достигавшая 10 тыс. га, была разделена системой дорог на земельные участки с оградой, сложенной из камня, выбранного при расчистке земли; каждый участок делился на наделы по 4,4 га. В хоре были выстроены усадьбы, где жили херсонеситы и зависимое население, хранили урожай, в каждой имелись укрепленные башни.

"Севпарки" уже несколько лет занимаются благоустройством территорий, где находились античные усадьбы. Проводят субботники, устраивают фестивали, на средства грантов превращают заброшенные пустыри в парки.

Теги
РоссияКрымСевастополь
Реклама на ТАСС
Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения
Киев вернулся в рейтинг городов с самым грязным воздухом
Причиной стали многочисленные пожары, в том числе в Житомирской области и Чернобыльской зоне
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС