Быт античной усадьбы Херсонеса восстановят во время фестиваля в Севастополе в июле 2020 г.

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Исторический фестиваль, посвященный древнему городу Херсонесу, на месте которого сейчас стоит Севастополь, пройдет в июле 2020 года. Реконструкторы восстановят быт древних греков и римлян на земледельческом участке, где в древности находилась пригородная усадьба, сообщила ТАСС руководитель общественной организации "Севпарки" Ольга Глухова.

Волонтеры "Севпарков" уже несколько лет занимаются благоустройство зеленых зон, в том числе участков, где сохранились остатки античных усадеб. В 2020 году организация получила грант на продолжение благоустройства усадьбы №25 (как участок принято называть сейчас) - территорию в районе улицы Шевченко.

"Наша позиция такая: мало сделать благоустройство, пространство надо еще наполнить, создать события и привлечь сюда людей. Мы хотим сделать комфортное пространство, чтобы они могли гулять и заниматься интересными делами. В рамках гранта на усадьбе №25 запланированы три мероприятия: лекторий, исторический фестиваль и музыкальный фестиваль", - рассказала Глухова.

Она уточнила, что исторический фестиваль планируется провести в июле совместно с реконструкторами и специалистами севастопольского парка живой истории "Федюхины высоты". "Мы покажем, как жили в Херсонесе - будут гончары, ювелиры, будет разыграно театральное представление, у нас будет шоу гладиаторов, будет исторический тир. Получится красивый фестиваль античной истории. Надеемся, что к этому моменту режим самоизоляции закончится, и такое мероприятие возможно будет провести", - отметила собеседница.

Проведение лектория планировалось с июня, но сейчас, учитывая обстановку с коронавирусом, есть вероятность, что он начнется в онлайн-формате. "Мы будем приглашать спикеров разного рода, которые могут рассказать о разных темах в культуре, литературе, истории, творчестве, рассказать про здоровый образ жизни или как работают общественные организации. Надеемся, что смогут присоединиться специалисты музея-заповедника "Херсонес Таврический". Также мы планируем лекцию от художника, который создает уличные работы по всему миру - он расскажет, чем уличное искусство отличается от вандализма, которым балуются подростки, и, надеемся, это поможет молодежи разобраться и рисовать законно и красиво", - пояснила руководитель "Севпарков".

На август намечен музыкальный фестиваль. В прошлом году на этой же площадке волонтеры организовали джазовый концерт, который собрал неожиданно много гостей - около 500 человек, направление для этого года пока не определено. Срок исполнения проекта по президентском гранту - октябрь 2020 года, и в "Севпарках" рассчитывают, что времени на проведение всех запланированных мероприятий хватит, даже если их придется немного сдвинуть из-за ситуации с коронавирусом.

О Херсонесе

Место, где расположен современный Севастополь, было заселено людьми 2,5 тыс. лет назад. Вскоре после этого вокруг города образовалось земледельческое предместье - хора Херсонеса, которая увеличивалась по мере роста города. Вся хора, достигавшая 10 тыс. га, была разделена системой дорог на земельные участки с оградой, сложенной из камня, выбранного при расчистке земли; каждый участок делился на наделы по 4,4 га. В хоре были выстроены усадьбы, где жили херсонеситы и зависимое население, хранили урожай, в каждой имелись укрепленные башни.

"Севпарки" уже несколько лет занимаются благоустройством территорий, где находились античные усадьбы. Проводят субботники, устраивают фестивали, на средства грантов превращают заброшенные пустыри в парки.