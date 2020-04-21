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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Испании одобрили продление ограничений на несущественные поездки в ЕС до 15 мая

Эта мера не распространяется на жителей ЕС, трансграничных работников, медперсонал, дипломатов, обладателей долгосрочных виз и тех, кто сможет обосновать форс-мажорные обстоятельства своей поездки

МАДРИД, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство Испании одобрило продление ограничений на несущественные поездки из третьих стран в ЕС и государства Шенгенской зоны до 15 мая из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в документе, опубликованном во вторник в Официальном правительственном вестнике.

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Отмечается, что будет продлено "временное ограничение на несущественные поездки из третьих стран в Евросоюз и в ассоциированные государства Шенгена" в связи "с кризисом в области здравоохранения, вызванным COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)". Мера не распространяется на жителей ЕС, трансграничных работников, медперсонал, дипломатов, обладателей долгосрочных виз и лиц, которые смогут обосновать форс-мажорные обстоятельства своей поездки.

Главы государств и правительств Евросоюза 17 марта утвердили закрытие на 30 дней внешних границ сообщества в целях борьбы с распространением нового коронавируса. Были запрещены поездки, которые не являются неотложными.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве было выявлено более 200 тыс. случаев заражения коронавирусом, 20 852 пациента умерли.

С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Ожидается, что в среду Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) продлит действие режима до 9 мая включительно.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
ИспанияПандемия коронавируса нового типа
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