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RAEX составило рейтинг лучших российских школ

По данным агентства, ровно половина участников - 50 - приходятся на Москву и Подмосковье, далее с большим отрывом следуют Санкт-Петербург и Татарстан

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Рейтинговое агентство RAEX составило ежегодный рейтинг топ-100 школ России по конкурентоспособности выпускников, ровно половина из них находится в Москве и Подмосковье, далее по списку следуют Санкт-Петербург и Татарстан, сообщили ТАСС в пресс-службе агентства.

"В списке 100 лучших школ России представлены учебные заведения из 26 регионов страны. При этом ровно половина участников - 50 - приходятся на Москву и Подмосковье, далее с большим отрывом следует Санкт-Петербург (девять школ), Республика Татарстан (пять), Новосибирская и Челябинская области (по четыре). Перевес школ из столичного региона в рейтинге несколько снизился: в топ-100 рейтинга прошлого года их насчитывалось 54", - уточнили в пресс-службе.

Первые три места в рейтинге заняли Специализированный учебно-научный центр имени А. Н. Колмогорова (СУНЦ МГУ), московский лицей "Вторая школа" и Челябинский физико-математический лицей № 31. В топ-10 рейтинга также вошли Университетская гимназия Московского госуниверситета имени М. В. Ломоносова (МГУ), Республиканский лицей для одаренных детей из Саранска, Президентский физико-математический лицей № 239 из Санкт-Петербурга, Физтех-лицей им. Капицы из Долгопрудного, физико-математическая школа № 2007 из Москвы, Вологодский многопрофильный лицей и Московская школа на юго-западе № 1543.

"В топ-100 рейтинга RAEX растет количество школ, ориентированных на работу с талантливыми детьми. Такие элитные учебные заведения все успешнее отодвигают на второй план массовые школы, "школы для всех". При этом, если в предыдущие годы главным драйвером развития лучших школ являлись университеты, создававшие подшефные структуры, то сегодня внимание к развитию элитных школ проявляют и органы власти", - отметил гендиректор агентства Дмитрий Гришанков, слова которого приводит пресс-служба.

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Также RAEX представило список 300 школ, лидирующих по абсолютному количеству поступивших в ведущие вузы России. Уточняется, что школы в перечне ранжированы без поправки на численность выпускных классов. Так, крупнейшим поставщиком студентов в ведущие отечественные вузы является лицей Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", вторую и третью позиции занимают Бауманская инженерная школа № 1580 и СУНЦ МГУ.

Рейтинги по направлениям подготовки

Кроме того, агентство составило рейтинги школ, наиболее эффективно готовящих учащихся к поступлению в вузы по укрупненным направлениям подготовки. Это "Экономика и управление", "Технические, естественно-научные направления и точные науки", "Социальные и гуманитарные направления" и "Медицина". В списки вошли школы, чьи выпускники наиболее успешно поступают в топ-50 вузов России из рейтинга RAEX на направления соответствующего профиля.

Отмечается, что представленные рейтинги отражают существенное влияние университетов на школьное образование в России. Так, второй год подряд все первые места заняли школы при университетах. СУНЦ МГУ остался лидером по направлению "Технические, естественно-научные направления и точные науки". В сфере "Экономика и управление" первое место занял Экономический лицей Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Будущих медиков лучше всех готовит Медицинский Сеченовский предуниверсарий. А лучшей школой, выпускники которой наиболее успешны в сфере "Социальные и гуманитарные науки", признан Предуниверситарий Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ).

О методологии

Рейтинги базируются на эксклюзивных данных о приемных кампаниях ведущих вузов страны 2018 и 2019 годы. Данные были получены от всех участников топ-50 рейтинга вузов России RAEX, кроме Российского университета дружбы народов и Московского педагогического государственного университета. Для расчета была обработана информация о поступлении порядка 190 тыс. выпускников более чем 18 тыс. российских школ.

Составители брали число выпускников, поступивших на очную форму обучения в лучшие вузы, и делили на общее количество выпускников рассматриваемого учебного заведения. Влияние на итоговый балл школ также оказывал уровень вузов, в которые поступали выпускники, и основание для зачисления.

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