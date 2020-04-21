Руководители школ-лидеров рейтинга RAEX рассказали, как добились высоких результатов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. /ТАСС/. Рейтинговое агентство RAEX составило ежегодный список конкурентоспособных школ России, выпускники которых оказались успешнее всего при поступлении в ведущие вузы: в него вошли 160 школ и лицеев. Сотрудничество с научными центрами страны, развитие олимпиадного движения, а также высокая мотивация педагогов и детей позволили им добиться столь высоких результатов, сообщили ТАСС руководители учебных заведений-лидеров.

Сотрудничество с вузами

Лидирующие позиции рейтинга традиционно занимают школы, функционирующие при университетах. Так, среди школ Сибирского федерального округа на первом месте расположилась Новосибирская физико-математическая школа специализированного учебно-научного центра Новосибирского госуниверситета (СУНЦ НГУ), где не только учатся, но и живут на базе интерната 500 одаренных ребят. "У нас создана особая и уникальная научная среда Новосибирского научного центра. По сути, мы не совсем школа, а часть одного из лучших университетов страны, отсюда и результат", - сказал директор школы Николай Яворский.

Многопрофильный образовательный лицей в Таганроге, возглавивший рейтинг по Южному федеральному округу, также поддерживает крепкие партнерские отношения с Таганрогским радиотехническим институтом (структурное подразделение Инженерно-технологической академии Южного федерального университета). "У наших детей очень высокая мотивация. Наши преподаватели на своем личном примере демонстрируют, что образование - это классно, модно, фактурно. А то, насколько все это важно, наши дети уже и так понимают", - отметила директор лицея Ирина Киселева.

Активно вовлекают учеников в научную и проектную среду и в специализированном учебно-научном центре Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ), где педагоги разрабатывают для ребят авторские программы на основе федеральных госстандартов. Так, например, в центре проводят так называемые физические олимпиады высокого уровня, где ученики собираются в группу, с которой в последующем работает собственная команда преподавателей. "Здесь абсолютно не школьный уровень изучения физики, большая самостоятельная нагрузка, решение экспериментальных задач. Такой режим работы подходит далеко не каждому - это способность к длительной работе в режиме высокой нагрузки, быстрая реакция", - рассказала замдиректора по научной работе СУНЦ УрФУ Ольга Инишева.

В Югорском физико-математическом лицее-интернате уверены, что добиться высоких результатов рейтинга им позволяет сплоченность коллектива с учащимися, а также научное образование педагогов. "У нас все заряжены на результат. Подавляющее количество учителей - из новосибирского Академгородка, есть еще из Барнаула, Томска. Мы больше ученые, чем учителя, не с педагогическим, а с научным образованием, и все эти знания передаем детям", - рассказала врио директора лицея Елена Вишневская.

Олимпийские победы

Больше внимание развитию олимпиадного движения уделяют в Брянском городском лицее № 1 имени А. С. Пушкина, который стал лидером среди школ в Центральном федеральном округе (ЦФО). В лицее уверены: именно олимпиады помогают не просто найти таланты, но и оценить интеллектуальный потенциал страны в целом, подготовить будущие высококвалифицированные кадры. Причем в этом учреждении активная работа с олимпиадниками начинается уже со средней школы. "В этом году мы реализовали проект "Лицей - малый университет", где мы привлекаем к олимпиадному движению даже пятиклассников", - сказал ТАСС директора лицея Юрий Клюев.