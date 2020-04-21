Руководители школ-лидеров рейтинга RAEX рассказали, как добились высоких результатов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. /ТАСС/. Рейтинговое агентство RAEX составило ежегодный список конкурентоспособных школ России, выпускники которых оказались успешнее всего при поступлении в ведущие вузы: в него вошли 160 школ и лицеев. Сотрудничество с научными центрами страны, развитие олимпиадного движения, а также высокая мотивация педагогов и детей позволили им добиться столь высоких результатов, сообщили ТАСС руководители учебных заведений-лидеров.
Сотрудничество с вузами
Лидирующие позиции рейтинга традиционно занимают школы, функционирующие при университетах. Так, среди школ Сибирского федерального округа на первом месте расположилась Новосибирская физико-математическая школа специализированного учебно-научного центра Новосибирского госуниверситета (СУНЦ НГУ), где не только учатся, но и живут на базе интерната 500 одаренных ребят. "У нас создана особая и уникальная научная среда Новосибирского научного центра. По сути, мы не совсем школа, а часть одного из лучших университетов страны, отсюда и результат", - сказал директор школы Николай Яворский.
Многопрофильный образовательный лицей в Таганроге, возглавивший рейтинг по Южному федеральному округу, также поддерживает крепкие партнерские отношения с Таганрогским радиотехническим институтом (структурное подразделение Инженерно-технологической академии Южного федерального университета). "У наших детей очень высокая мотивация. Наши преподаватели на своем личном примере демонстрируют, что образование - это классно, модно, фактурно. А то, насколько все это важно, наши дети уже и так понимают", - отметила директор лицея Ирина Киселева.
Активно вовлекают учеников в научную и проектную среду и в специализированном учебно-научном центре Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ), где педагоги разрабатывают для ребят авторские программы на основе федеральных госстандартов. Так, например, в центре проводят так называемые физические олимпиады высокого уровня, где ученики собираются в группу, с которой в последующем работает собственная команда преподавателей. "Здесь абсолютно не школьный уровень изучения физики, большая самостоятельная нагрузка, решение экспериментальных задач. Такой режим работы подходит далеко не каждому - это способность к длительной работе в режиме высокой нагрузки, быстрая реакция", - рассказала замдиректора по научной работе СУНЦ УрФУ Ольга Инишева.
В Югорском физико-математическом лицее-интернате уверены, что добиться высоких результатов рейтинга им позволяет сплоченность коллектива с учащимися, а также научное образование педагогов. "У нас все заряжены на результат. Подавляющее количество учителей - из новосибирского Академгородка, есть еще из Барнаула, Томска. Мы больше ученые, чем учителя, не с педагогическим, а с научным образованием, и все эти знания передаем детям", - рассказала врио директора лицея Елена Вишневская.
Олимпийские победы
Больше внимание развитию олимпиадного движения уделяют в Брянском городском лицее № 1 имени А. С. Пушкина, который стал лидером среди школ в Центральном федеральном округе (ЦФО). В лицее уверены: именно олимпиады помогают не просто найти таланты, но и оценить интеллектуальный потенциал страны в целом, подготовить будущие высококвалифицированные кадры. Причем в этом учреждении активная работа с олимпиадниками начинается уже со средней школы. "В этом году мы реализовали проект "Лицей - малый университет", где мы привлекаем к олимпиадному движению даже пятиклассников", - сказал ТАСС директора лицея Юрий Клюев.
С малых лет прививают интерес к олимпиадному движению и конкурсам в Воронежской гимназии им. академика Н. Г. Басова, которая вошла в пятерку лучших школ в ЦФО. По словам ее директора Марины Бочаровой, гимназия технически очень хорошо оснащена: она имеет собственный наноэдьюкатор - учебно-научный комплекс с мощным микроскопом и возможностью даже определить ДНК, а также голографический кабинет, где можно путешествовать, не выходя из класса - стоит сесть за компьютер и надеть специальные очки.
"У нас голографическом кабинете проводят уроки географии, физики, химии, биологии. Условно говоря, можно даже побывать внутри растительной клетки, - рассказала Бочарова и пояснила, что успех обеспечивает не оборудование, а педагоги, которые его используют в своих уроках. - Чтобы получать знания, нужны два условия: тот, кто их дает, и трудолюбие школьника. Если этого нет, то вы хоть окружите ребенка самой лучшей техникой, а толку не будет".
Сохраняя традиции
Лидером рейтинга по Северо-Западному федеральному округу в очередной раз стал Президентский физико-математический лицей № 239 - одно из старейших учебных заведений Санкт-Петербурга, которое в 2018 году отметило столетний юбилей. По словам директор лицея Максима Пратусевича, главным достоянием учебного заведения являются преподаватели и дети, многие из которых, получив образование, вернулись в лицей уже учителями. Среди выпускников лицея - лауреаты премии Филдса Григорий Перельман и Станислав Смирнов, музыкант Борис Гребенщиков, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, народный артист РФ Андрей Толубеев и другие известные люди.
Найти подход к каждому ребенку стараются и в ингушской гимназии "Марем" в Магасе, с самого раннего возраста увлекая детей различными проектами. "К нам регулярно поступают благодарственные письма из вузов страны, в которых обучаются наши дети, им предлагают работу в крупных компаниях. К примеру, наш выпускник, программист Тамерлан Азиев вошел в список лучших веб-дизайнеров мира и сейчас работает в Объединенных Арабских Эмиратах в крупном агентстве Tentwenty", - рассказала и.о. директора гимназии Радимхан Толдиева.
О сохранении старой, хорошо зарекомендовавшей себя системе образования как залоге успеха говорят в казанском лицее № 131, который возглавил рейтинг лучших школ Поволжья. "Конечно, мы используем информационные технологии, мы не в стороне от современной информатизации, но общая система образования, зарекомендовавшая себя в течение многих десятилетий, нами не отвергается. Я считаю, что основной успех заключается в этом", - сказала руководитель лицея Альфия Хабибуллина.
Стипендия как мотивация
Индивидуальную образовательную траекторию для каждого ученика стараются выстраивать в Республиканском лицее для одаренных детей в Мордовии, где сейчас учатся ребята из 30 регионов страны. При этом главным достижением лицея педагоги считают не создание "тепличных условий" для ребят, а наоборот - желание дать детям максимум возможностей для саморазвития. Также большое внимание уделяют мотивации учеников. Так, победителям международных и всероссийских олимпиад, а также педагогам выплачиваются премии от главы республики Мордовия, рассказал ТАСС директор лицея Евгений Вдовин.
Своя система мотивации учеников есть и в Калининградской школе-интернате (ШИЛИ), вошедшей в топ-20 школ Северо-западного федерального округа. "Два раза в год мы формируем рейтинг 100 лучших учащихся лицея, из них выделяем десятку лучших за полугодие, и в течение следующего полугодия дети получают стипендию от школы", - рассказал ТАСС директор ШИЛИ Игорь Карпов. Кроме того, учащиеся лицея получают стипендии мэра Калининграда и губернатора области за хорошую учебу.
Командный подход
В лицее № 5 имени Ю. А. Гагарина в Волгограде практикуют творческий подход к образованию. Так, например, для выявления одаренных детей в учреждении проводятся интеллектуальные недельные марафоны по всем предметам. При этом акцент делается на командные соревнования. "Наш лицей является инициатором областного турнира математических боев MATHVLG, это способствует развитию массовых занятий математикой. Математика становится не просто популярной, а нормой жизни, ее смыслом", - рассказала ТАСС директор лицея Лариса Тропкина.