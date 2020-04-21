{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Премьер-министр Баварии подтвердил отмену "Октоберфеста-2020"

Праздник пива должен был пройти с 19 сентября по 4 октября

БЕРЛИН, 21 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зёдер подтвердил отмену знаменитого фестиваля пива "Октоберфест" в Мюнхене из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом он сообщил во вторник на совместной пресс-конференции с обер-бургомистром города Дитером Райтером. Ее транслировал телеканал N-TV.

На эту тему
Премьеры, показы, карнавалы. Какие мировые события пострадали от нового коронавируса

"Мы живем в другие времена. Пока нет вакцины, нужно быть особенно внимательными", - сказал Зёдер. "Мы едины во мнении, что риск слишком велик. Мы вместе решили, что "Октоберфест" в этом году не пройдет", - сообщил премьер Баварии.

Зёдер указал на то, что в пивных палатках будет крайне сложно обеспечить соблюдение дистанции. "Это всё факторы, которые ведут к усилению распространения [вируса]", - сказал он. "Мы знаем, как это тяжело. Многое тут еще имеет и экономическую подоплеку", - напомнил земельный премьер. "Сегодня для меня немного печальный день", - заметил со своей стороны Райтер.

Праздник пива должен был пройти с 19 сентября по 4 октября текущего года. Ранее о решении отменить его сообщила газета Bild.

Теги
ГерманияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Радио "Культура" запускает спецпроект к 75-летию Победы
В проекте речь пойдет о таких деятелях, как Анна Ахматова, Борис Пастернак, Иннокентий Смоктуновский и других
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС