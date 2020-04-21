Премьер-министр Баварии подтвердил отмену "Октоберфеста-2020"

БЕРЛИН, 21 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зёдер подтвердил отмену знаменитого фестиваля пива "Октоберфест" в Мюнхене из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом он сообщил во вторник на совместной пресс-конференции с обер-бургомистром города Дитером Райтером. Ее транслировал телеканал N-TV .

"Мы живем в другие времена. Пока нет вакцины, нужно быть особенно внимательными", - сказал Зёдер. "Мы едины во мнении, что риск слишком велик. Мы вместе решили, что "Октоберфест" в этом году не пройдет", - сообщил премьер Баварии.

Зёдер указал на то, что в пивных палатках будет крайне сложно обеспечить соблюдение дистанции. "Это всё факторы, которые ведут к усилению распространения [вируса]", - сказал он. "Мы знаем, как это тяжело. Многое тут еще имеет и экономическую подоплеку", - напомнил земельный премьер. "Сегодня для меня немного печальный день", - заметил со своей стороны Райтер.

Праздник пива должен был пройти с 19 сентября по 4 октября текущего года. Ранее о решении отменить его сообщила газета Bild.