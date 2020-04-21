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В Крыму построят детсады и жилые дома для реабилитированных народов

По словам главы региона Сергея Аксенова, за этот год построят более 20 объектов жилищного, социального и коммунального назначения

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Детские сады на 780 мест, жилые дома на 320 квартир, дороги и другие инфраструктурные проекты построят в Крыму в 2020 году для реабилитированных народов, сообщил во вторник на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

"В этом году запланировано открытие трех детских садов по 260 мест каждый в Симферополе и Симферопольском районе… 320 квартир в Симферопольском районе, три объекта транспортной инфраструктуры в микрорайонах Исмаил-Бей в Евпатории и Фонтаны в Симферополе, в поселках Симферопольского района. За год будет построено более 20 объектов жилищного, социального и коммунального назначения", - написал Аксенов.

Указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития" был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 апреля 2014 года. В своем высказывании Аксенов назвал его одним из самых значимых для настоящего и будущего республики правовых документов.

Правительство республики, по его словам, продолжает работу по реализации указа и республиканских программ, направленных на обеспечение межнационального единства. Реализованы нсколько проектов в сфере обустройства реабилитированных народов. В их числе - строительство объектов образования, энергетической и коммунальной инфраструктуры, дорог, жилых домов. Особое внимание, по словам Аксенова, уделяется сохранению и развитию традиционной культуры, духовных и нравственных ценностей народов Крыма.

"Наш полуостров сегодня является одним из самых спокойных и благополучных регионов мира в плане межнационального и межконфессионального согласия. Крым - наш общий дом, и все мы - часть большой российской семьи народов, в которой принципы взаимного уважения и взаимопомощи - это абсолютные ценности, а мир и взаимопонимание - общее достояние и заслуга", - подчеркнул Аксенов.

По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма, в республике проживают 268,7 тыс. человек из числа депортированных (реабилитированных) народов Крыма, в том числе крымских татар - 260,1 тыс., армян, болгар, греков, немцев - 8,6 тыс. Вопросы, связанные с репатриантами, впервые начали решаться с воссоединения Крыма с Россией. В рамках реализации ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма будет реализовано 74 инвестиционных проекта на общую сумму свыше 7 млрд рублей, что позволит обеспечить около 2 тыс. семей собственным жильем, ввести в эксплуатацию семь детсадов на 1,5 тыс. мест, две школы на 1 тыс. мест, обеспечить более 10 тыс. семей сетями электро-, водо-, газоснабжения и канализацией. В республике, в соответствии с местным законодательством, три языка: русский, украинский и крымско-татарский имеют статус государственых.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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