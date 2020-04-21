Премьер Италии до конца недели обнародует план возвращения страны к нормальной жизни

РИМ, 21 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что его правительство вместе с экспертными группами работает над планом возвращения страны к нормальной жизни с 4 мая. Как глава кабинета написал во вторник в своем Facebook , он будет обнародован до конца недели.

"До конца этой недели обещаю сообщить о плане и обнародовать все детали нашей программы. Можно ожидать, что мы начнем ее применение с 4 мая", - написал Конте.

При этом он отмечает, что "открыть все сразу было бы безответственным решением". "Мы не можем отходить от линии максимальной осторожности, не можем руководствоваться удовлетворением потребностей определенных категорий. Мы должны возвращаться к нормальной жизни на основе развернутого плана, в котором учитываются все вводные", - добавил премьер.

Локальная вспышка коронавируса была выявлена в Италии 21 февраля. Карантин с ограничением на передвижение действует в стране с 10 марта. Школы и другие образовательные учреждения закрыли несколькими днями раньше. Затем объявили о прекращении коммерческой деятельности, закрыли рестораны и бары. Производство товаров не первой необходимости приостановили 22 марта. Ограничительные меры действуют до 3 мая. Школы, скорее всего, открыты до конца учебного года не будут.

Число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 181 тыс., из которых более 24 тыс. умерли от последствий вызываемого им заболевания и почти 49 тыс. излечились.