Росздравнадзор выявил нарушения почти в 90% психоневрологических интернатов в 2019 году

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Росздравнадзор обнаружил 1829 нарушений в психоневрологических интернатах (ПНИ) страны в 2019 году. В частности, нарушения были выявлены в 550 ПНИ (87,4%): 455 взрослых и 95 детских; по результатам проверок составлено почти 900 протоколов об административном правонарушении, говорится в опубликованном во вторник отчете ведомства за прошлый год.

"В 2019 году Росздравнадзором проведены проверки всех психоневрологических интернатов, в том числе детских. По результатам проверок в 550 интернатах (87,4% от числа проверенных), из них в 455 взрослых (88,0% от числа проверенных) и 95 детских (84,8% от числа проверенных), выявлено 1829 нарушений. По результатам проверок выдано 550 предписаний об устранении выявленных нарушений. Составлено 887 протоколов об административном правонарушении", - говорится в тексте.

Отмечается, что основными нарушениями стали непроведение ежегодного освидетельствования пациентов врачебной комиссией для решения вопроса о дальнейшем содержании их в интернатах, пересмотра решений об их недееспособности и невыполнение рекомендаций по обследованию и лечению пациентов, выданных по результатам диспансеризации. Также было выявлено несоблюдение порядка оказания медпомощи при психических расстройствах и расстройствах поведения.

Согласно данным Роструда на февраль 2020 года, в ПНИ проживают около 156 тыс. граждан, в том числе почти 16 тыс. - в детских учреждениях для детей с инвалидностью.