Несколько стран Африки попросили у России помощи в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Ряд африканских государств обратились к России за помощью в борьбе с коронавирусом, заявки рассматриваются с учетом остроты ситуации в каждой стране. Об этом сообщили ТАСС во вторник в МИД РФ.

"К Российской Федерации обратился ряд государств Африканского континента с просьбой об оказании им содействия в борьбе с COVID-19. Африканцы нуждаются в широком спектре медицинского оборудования, в том числе в аппаратах искусственной вентиляции легких, тест-системах, средствах индивидуальной защиты, дезинфицирующих средствах, расходных материалах. Эти заявки тщательно изучаются и рассматриваются с учетом остроты ситуации в той или иной стране", - указали в дипведомстве.

На Смоленской площади обратили внимание, что на сегодняшний день показатели распространения коронавируса в Африке, за исключением Алжира, Египта, Марокко и ЮАР, относительно невысоки. "Но данная проблема вызывает серьезную тревогу в странах континента, - указали в министерстве. - Сложная социально-экономическая ситуация во многих из них, высокая плотность населения, слабость местных систем здравоохранения, кризисы и конфликты, прозрачность границ и неконтролируемая миграция могут спровоцировать резкий рост заболеваемости с самыми непредсказуемыми последствиями".

В частности, как пояснили в дипведомстве, пандемия может сказаться на возможностях реализации масштабных задач по преодолению бедности, обеспечению устойчивого развития, осуществлению интеграционных проектов, стоящих перед африканскими государствами.

В Москве напомнили, что в последние годы Россия оказывала странам Африки значительное содействие как по преодолению последствий стихийных бедствий, так и в борьбе с распространением инфекционных болезней, в первую очередь лихорадки Эбола. "В противодействии коронавирусной пандемии также будем оказывать континенту посильную помощь, используя имеющиеся возможности в рамках международных организаций и на двусторонней основе, - подчеркнули в МИД РФ. - Естественно, при принятии соответствующих решений будет учитываться весь комплекс факторов, в том числе темпы распространения коронавирусной инфекции в Российской Федерации".

По данным регионального представительства Всемирной организации здравоохранения в Африке, количество заразившихся коронавирусом на континенте достигло 21 633, умерли 1076 человек.