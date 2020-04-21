Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 5 642

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 5 642 и сейчас составляет 52 763 человека во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 3 873 человека, 456 пациентов умерли, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
"В России нарастающим итогом зарегистрировано 52 763 случаев (+12%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 427 человек, за весь период - 3 873. За сутки умер 51 пациент с коронавирусом. За весь период по России умерли 456 человек", - говорится в сообщении штаба. Отмечается, что 2 567 (45,5%) случаев из новых зафиксированных выявлены активно без клинических проявлений.
Новые 3 083 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 29 433 заболевших. Также новые случаи выявлены в 77 регионах. Наибольшее число зафиксировано в Московской области - 718, Санкт-Петербурге - 127, Нижегородской области - 101, Свердловской области - 84, Тульской области - 75 и Республике Башкортостан - 74.
За сутки выписаны по выздоровлению 427 человек в 31 регионе, в том числе 219 в Москве, 39 - в Санкт-Петербурге, 28 - в Брянской области и 22 - в Республике Марий-Эл.
Среди летальных исходов 29 случаев зафиксировано за сутки в Москве, 4 - в Республике Ингушетия, по три случая - в Санкт-Петербурге и Чувашии, по два - в Дагестане и Калужской области. По одному человеку умерли в Тульской, Курской, Воронежской, Липецкой, Новосибирской и Иркутской областях, Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии.