Экзамены в режиме онлайн сдадут более 2 тыс. выпускников Забайкальского госуниверситета

ТАСС, 21 апреля. Преподаватели Забайкальского государственного университета примут экзамены в онлайн-режиме у 2 тыс. выпускников, сообщила во вторник пресс-служба вуза.

Ранее в Минобрнауки РФ сообщали, что российские вузы могут отменить государственный экзамен. Было разъяснено, что "конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются организациями самостоятельно в соответствии с требованиями, установленными стандартом".

"Более 2 тысяч студентов в этом году заканчивают обучение в Забайкальском госуниверситете. Сложная эпидемиологическая обстановка, введение режима самоизоляции из-за разразившейся в мире пандемии коронавируса внесли свои коррективы в учебный процесс. Чтобы не подвергать опасности здоровье студентов и преподавателей в ЗабГУ, государственную итоговую аттестацию (ГИА) проводят с применением дистанционных образовательных технологий. Одними из первых госэкзамен в онлайн-формате сдавали студенты пятого курса заочной формы обучения направления "Педагогическое образование", - сообщили в пресс-службе.

Вуз уже может подвести первые итоги ГИА в дистанционном формате. По словам проректора университета по учебной работе Светланы Старостиной, первые государственные итоговые аттестационные испытания в онлайн-режиме начались с 13 апреля. "Мы первые в Забайкальском крае начали работать по такой системе, и те результаты, которые уже получены, можно назвать успешными. В дистанционном формате государственные экзаменационные комиссии будут работать до конца мая. И если режим самоизоляции не будет продлен дальше, мы вернемся к работе в обычном режиме", - приводит пресс-служба ее слова.

Дистанционный способ сдачи экзамена мало чем отличается от обычного, отметили в вузе: требования к студентам те же, что и при обычном экзамене - хорошая подготовка по предмету, только добавилась необходимость наличия компьютера с возможностью выхода в интернет. Перед началом экзамена студенты проходят идентификацию, показывая свои паспорта, затем в режиме реального времени секретарь комиссии объявляет каждому из студентов номер билета. На подготовку к ответу - час. "Члены государственной экзаменационной комиссии, находясь у себя дома, с экранов компьютеров следят за ходом экзамена, а на вопросы билета и дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной комиссии студенты отвечают в режиме видеоконференции", - пояснили в вузе.

Удобен такой формат проведения экзаменов для студентов, проживающих в районах, - им не нужно ехать в Читу, а также для студентов с ограниченными возможностями здоровья - их в этом году в Забайкальском госуниверситете 12 человек.