Празднование победы над нацизмом в Австрии пройдет онлайн

ВЕНА, 21 апреля. /ТАСС/. Празднование 75-й годовщины окончания Второй мировой войны и освобождения Австрии от нацизма пройдет 8 мая в виртуальном режиме, а не на площади Хельденплац у дворца Хофбург в Вене из-за вызванных пандемией ограничений. Об этом сообщил во вторник Комитет узников Маутхаузена Австрии.

"В связи с официальным распоряжениям федерального правительства на фоне пандемии COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) "Праздник радости" в память о жертвах и освобождении от нацистского режима состоится 8 мая 2020 года в виртуальном режиме", - отметили организаторы.

В этом году торжество будет транслироваться в эфире телеканала ORF-3 и на официальном сайте мероприятия в 19:10 (20:10 мск). Зрители смогут увидеть выступление Венского симфонического оркестра, видеопослания послов держав-победительниц.

"Праздник радости" - это традиционное в Австрии торжественное мероприятие в память об окончании Второй мировой войны. Он организован австрийским комитетом узников концлагеря Маутхаузен в честь освобождения Европы от нацизма весной 1945 года и ежегодно проводится в центре города с 8 мая 2013 года.

Австрия после аншлюса в 1938 году входила в состав нацистской Германии, и на ее территории до 1945 года действовали законы Третьего рейха. Возрождение Австрии началось после ее освобождения от нацистов. 27 апреля 1945 года было создано временное правительство и обнародована декларация о восстановлении государственности. Начался процесс денацификации, страна была оккупирована войсками государств - членов антигитлеровской коалиции и разделена на четыре зоны оккупации. Австрия обрела окончательную независимость лишь в 1955 году, когда советские, британские, американские, французские войска покинули ее территорию и был подписан Государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии.

В Австрии из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия запрещены до конца июня.