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Псковская киносеть запустила онлайн-платформу для обучения детей анимации

Опытные журналисты и блогеры расскажут детям как снимать видео на телефон, откуда берутся идеи и из чего черпать вдохновение

ПСКОВ, 21 апреля. /ТАСС/. Театрально-концертная дирекция Псковского области, в состав которой входит главная театральная площадка региона - Академический театр драмы имени А. С. Пушкина, совместно с региональной киносетью запустила онлайн-платформу для бесплатного обучения детей анимации. Об этом сообщила во вторник пресс-служба дирекции.

Театрально-концертная дирекция также включает в себя и главную сценическую площадку региона - Псковскую областную филармонию, а также областной театр кукол, туристский центр, детскую театральную школу-мастерскую, галерею современного искусства и молодежный киноклуб.

"Пункт кинопроката Театрально-концертной дирекции совместно с Псковской областной киносетью при содействии проекта "Кинодетство.РФ" открыло онлайн-платформу для бесплатного дистанционного обучения анимации детей и подростков "Анимация и Я". Ребята найдут бесценные советы и подсказки от опытных журналистов и блогеров о том, с чего начинается работа над документальным фильмом, как снимать видео на телефон, откуда берутся идеи, в чем черпать вдохновение и что остается за кадром", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, для новичков режиссерской профессии псковская региональная киносеть подготовила онлайн мастер-классы под названием "Снимаем кино вместе". "Как создаются мультфильмы, откуда берутся хорошие идеи, чему учат на факультете анимации, - ответы на эти и другие вопросы можно узнать, посмотрев мастер-классы и лекции известных российских режиссеров-аниматоров - Юрия Норштейна, Александра Петрова, Константина Бронзита и других мастеров анимационного кино", - отмечается в сообщении.

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