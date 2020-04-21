В Шри-Ланке колокольным звоном почтили память жертв прошлогодних терактов

ТАСС, 21 апреля. Жители Шри-Ланки почтили память жертв террористических атак на католические храмы и отели острова во время прошлогоднего празднования Пасхи. Об этом во вторник сообщает новостной портал Ada Derana .

Отмечается, что руководство Католической церкви планировало провести более масштабные мероприятия и богослужения, но в связи с пандемией коронавируса они были отменены. Вместо этого в 08:40 по местному времени (06:10 мск) все церкви острова зазвонили в колокола, а в 08:45 (в то время, когда произошло нападение) жители острова почтили память жертв трагедии двумя минутами молчания.

Свои соболезнования выразил Папа Римский Франциск. "В первую годовщину нападения во время Пасхи 2019 года его святейшество Папа Римский присоединяется к духовенству и верующим Шри-Ланки, которые вместе с остальными христианами и представителями других религий отмечают этот день", - говорится в сообщении, опубликованном Государственным секретариатом Ватикана.