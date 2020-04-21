В России за последнюю неделю стабилизировалась ситуация с природными пожарами

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Ситуация с природными пожарами на территории России за последнюю неделю стабилизировалась. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

По его словам, всего на территории РФ зарегистрировано около 140 тыс. пожаров, подлежащих государственному статистическому учету, свыше 62% пожаров зарегистрировано на открытых территориях - это палы сухой травянистой растительности, разведение костров на приусадебных участках, которые перешли в неконтролируемое горение.

"Наибольший рост таких пожаров отмечался в конце марта и в апреле текущего года. Сегодня надо отметить, что за последнюю неделю ситуация с пожарами стабилизировалась, практически выровнялась с такими же показателями прошлого года", - отметил Еникеев.

Он также напомнил, что на сегодняшний день более чем в 60 регионах страны введен особый противопожарный режим. "Наиболее сложная ситуация наблюдается в Тверской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской и Ростовской областях, в Мордовии и Хабаровском крае", - отметил глава департамента МЧС.

Уголовные дела

Еникеев также сообщил, что уголовные дела возбуждены с начала года в России в 30 случаях, когда сжигание сухой травы привело к серьезным последствиям.

"Свыше 30 уголовных дел уже возбуждено и около 12 уже передано в суд с обвинительным актом. Мера ответственности уголовного законодательства за нарушение режимов сжигания сухой травянистой растительности при наступлении уголовно наказуемых последствий - это, как правило, условные сроки, это [также могут быть] обязательные работы до полугода, может быть лишение свободы до двух лет", - сказал он.

При этом в 2 тыс. случаев был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела и возбуждено административное делопроизводство. К административной ответственности привлечено 10 тыс. человек. Также за правонарушения в сфере противопожарной безопасности к ответственности привлечено 300 органов местного самоуправления, более 950 должностных лиц и около ста юридических лиц.