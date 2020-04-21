У 78 пациентов и сотрудников больницы в Екатеринбурге подтвердили заражение коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Специалисты подтвердили наличие коронавируса у 78 пациентов и сотрудников больницы №1 в Екатеринбурге, где накануне был обнаружен новый очаг инфекции. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе Свердловской области во вторник.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в понедельник, что горбольница № 1 в Екатеринбурге закрыта на карантин. По данным аппарата полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе, у 16 сотрудников медучреждения и 75 пациентов предварительно был диагностирован коронавирус.