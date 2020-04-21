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Пандемия коронавируса нового типа

У 78 пациентов и сотрудников больницы в Екатеринбурге подтвердили заражение коронавирусом

В городской больнице №1 в понедельник был обнаружен новый очаг инфекции
Центральная городская клиническая больница № 1 в Екатеринбурге Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Центральная городская клиническая больница № 1 в Екатеринбурге
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Специалисты подтвердили наличие коронавируса у 78 пациентов и сотрудников больницы №1 в Екатеринбурге, где накануне был обнаружен новый очаг инфекции. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе Свердловской области во вторник.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в понедельник, что горбольница № 1 в Екатеринбурге закрыта на карантин. По данным аппарата полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе, у 16 сотрудников медучреждения и 75 пациентов предварительно был диагностирован коронавирус.

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"Специалистами лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" Роспотребнадзора подтверждены данные первичных анализов в отношении 78 пациентов и сотрудников екатеринбургской городской больницы №1", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что еще шесть случаев зафиксированы у жителей Екатеринбурга, Заречного и Полевского. "Врачи оценивают состояние 11 человек как тяжелое, 30 пациентов как средней степени тяжести, остальных - как удовлетворительное. Рост числа больных в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести связан с тем, что многие пациенты из ГКБ №1 имеют сопутствующие хронические заболевания, отдельные люди перенесли серьезные хирургические вмешательства," - уточнили в штабе.

По данным на 21 апреля, в Свердловской области зарегистрировано 233 случая новой коронавирусной инфекции. Вылечились и покинули медучреждения 60 человек, один пациент с коронавирусом умер.

 

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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