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В московском метро прекратили продажу билетов на одну поездку

С 22 апреля вход в метро будет возможен только по картам "Тройка", "Стрелка" или другому постоянному проездному
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Продажу билетов на одну поездку прекратили в московском метрополитене. Об этом сообщает во вторник пресс-служба столичного департамента транспорта.

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"В соответствии с указом мэра с сегодняшнего дня мы перестали продавать разовые билеты в кассах. Очередей нет. Не забудьте привязать вашу "Тройку" к цифровому пропуску", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы воспользоваться городским транспортом, с 22 апреля при оформлении цифрового пропуска нужно привязать к нему свою транспортную карту. При поездке на транспорте билетная система распознает, что у пассажира есть действующий цифровой пропуск, и откроет турникет без дополнительной проверки. Это можно сделать с помощью специальной формы на сайте https://nedoma.mos.ru/. Привязывать карту рекомендуется не менее, чем за пять часов до поездки.

Для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Такие меры приняты в рамках ограничений, призванных остановить распространение коронавирусной инфекции в городе.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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