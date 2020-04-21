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Для медучреждений Карелии в 2020 году закупят десятки высокотехнологичных аппаратов

Они необходимы для борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Десятки единиц высокотехнологичного оборудования для борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями планируется закупить в 2020 году для медучреждений Карелии. Об этом говорится в пресс-релизе аппарата Совета безопасности России.

Секретарь СБ РФ Николай Патрушев возглавляет госкомиссию по подготовке к празднованию в 2020 году 100-летия Республики Карелия. Как отмечается в пресс-релизе, в текущем году продолжается деятельность этой структуры, в том числе по развитию социальной сферы, промышленности, туризма, экологии и транспортной инфраструктуры региона.

"В рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2020 году запланирована закупка 27 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования, в том числе трех компьютерных томографов. По профилю "онкология" в Карелии в 2020 году будет приобретено 29 единиц высокотехнологичной медицинской техники", - говорится в пресс-релизе. В сообщении отмечается, что в текущем году семь единиц рентгендиагностической техники доставят в межрайонную больницу №1, городскую детскую поликлинику №2, Питкярантскую, Олонецкую, Сегежскую и Пряжинскую центральные районные больницы.

Что касается развития транспортной инфраструктуры, то, как отмечается в пресс-релизе, завершаются работы над новым аэровокзалом в аэропорту Петрозаводск, который введут в эксплуатацию в текущем году, началось благоустройство его территории.

Государственная комиссия по подготовке к празднованию в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия была создана указом президента РФ Владимира Путина в 2013 году. Работа этой структуры нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения региона, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата и развития государственно-частного партнерства.

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РоссияКарелия
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