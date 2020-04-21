Правительство внесло в Госдуму законопроект об электронной однократной визе

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство во вторник внесло в Госдуму законопроект о введении с 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для въезда в РФ. Текст размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Законопроект направлен на введение с 1 января 2021 года универсальной единой электронной однократной визы (далее электронная виза) для краткосрочного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях", - говорится в пояснительной записке. Согласно законопроекту, электронная виза будет самостоятельной категорией визы наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего в РФ лица.

Согласно пояснительным материалам, электронная виза будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в России до 16 суток. Она будет выдаваться гражданам иностранных государств, перечень которых будет установлен правительством. Речь идет об иностранцах, въезжающих в страну с гостевым, деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.

Как указано в финансово-экономическом обосновании, реализация законопроекта не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований.