В Германии выявили связь между загрязнением воздуха и смертностью из-за коронавируса

БЕРЛИН, 21 апреля. /ТАСС/. Израильский ученый Ярон Оген, работающий сейчас в германском городе Галле, пришел к выводу, что уровень диоксида азота в воздухе может влиять на показатели смертности от заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом сообщила во вторник медиакомпания Deutsche Welle со ссылкой на результаты исследования.

Ученый из Университета имени Мартина Лютера полагает, что в регионах, где наблюдалось значительное содержание вредных веществ в воздухе, выше уровень смертности от последствий инфекции.

Оген сравнил данные со спутника о загрязнении и потоках воздуха с информацией о смертности от заболевания в Германии, Испании, Италии и Франции и пришел к выводу, что она высока там, где фиксировалось существенное содержание в воздухе диоксида азота и где слабый воздухообмен. Например, районы на севере Италии, Мадрид, Ухань окружены горами и, соответственно, концентрация загрязняющих веществ в атмосфере там существенно выше. Исследователь считает, что это способствовало ухудшению состояния здоровья людей и повышению их восприимчивости к коронавирусу.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран мира и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По оценке берлинского института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), в Германии заразились 143 457 человек, умерли 4 598.