Иран временно освободил 1 тыс. иностранных заключенных из-за пандемии

ТЕГЕРАН, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Ирана временно освободили более 1 тыс. иностранных заключенных из тюрем в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом заявил во вторник официальный представитель Верховного суда Голям Хосейн Исмаили.

"Мы дали отпуск ста тысячам заключенных. При этом было освобождено более одной тысячи иностранных граждан", - цитирует его агентство Mizan.

Власти Ирана в начале марта приняли решение о временном освобождении, или отпуске, для ряда заключенных на фоне распространения коронавируса в стране. Как заявил председатель Верховного суда Эбрахим Раиси, "заключенные освобождаются таким образом, чтобы не создавать угрозу безопасности в обществе". Исмаили отмечал, что всего отпуском воспользовалось около 100 тыс. человек, находившихся в иранских тюрьмах.

В последние недели в Иране наблюдалась тенденция к снижению количества новых случаев заражения. Согласно официальной статистике, число инфицированных за сутки достигло пика (3 186 случаев) 30 марта, после чего начало уменьшаться. Количество выявленных случаев коронавируса на данный момент составляет около 83,5 тыс., зарегистрировано по меньшей мере 5 209 летальных исходов.