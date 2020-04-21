Вывозной рейс из Москвы в Тель-Авив перенесли на 28 апреля

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс Москва - Тель-Авив перенесен с 23 на 28 апреля. Об этом сообщило во вторник посольство Израиля в РФ на своей странице в Facebook .

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"Авиакомпания "Исраэйр" объявила о переносе рейса Москва - Тель-Авив с 23 апреля на 28 апреля. За информацией о рейсе и приобретением билетов просим обращаться в авиакомпанию", - указали в диппредставительстве.

В посольстве предупредили, что не несут ответственность за информацию и возможные изменения по данному перелету.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.