Пользователи "Яндекса" стали почти вдвое чаще смотреть новостные ролики на самоизоляции

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Количество просмотров новостных роликов на Яндекс.Видео и в Яндекс.Эфире увеличилось почти в два раза в условиях самоизоляции. Интерес пользователей также вызывают фильмы, сериалы и образовательные видео, свидетельствуют данные проведенного Яндексом исследования, которое поступило в распоряжение ТАСС.

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"В последний месяц число просмотров на Яндексе выросло почти на 50%. Значительная часть этого роста приходится на фильмы и сериалы <...> Самый большой интерес вызывают новостные ролики: их просмотры почти удвоились", - говорится в исследовании.

По данным исследования, в полтора раза увеличилось число просмотров детского и развлекательного контента, а также киберспортивных роликов. Пользователей интересуют в основном стримы игр Minecraft и GTA.

Просмотры музыкальных клипов и концертов выросли на 15%. Авторы исследования отметили большой интерес к образовательному контенту, просмотры которого увеличились в 10 раз. По словам представителей Яндекса, причиной такого роста стал запуск видеоуроков для школьников в Яндекс.Эфире.

По данным компании, просмотры видео росли и до пандемии нового коронавируса. Это объясняется увеличением поискового видео-индекса на Яндексе на 20% в течение последних месяцев, что дало возможность пользователям находить даже редкие ролики. Второй причиной называют упрощение поиска свежих видео, которые теперь быстрее появляются в поиске и лучше ранжируются. Число просмотров свежих видео выросло за прошедшие несколько месяцев на 200%, говорится в исследовании.