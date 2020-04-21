Радио "Культура" запускает спецпроект к 75-летию Победы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Радио "Культура" запускает проект "Действующие лица. Победа" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Программа посвящена деятелям советской культуры, науки и искусства, их героической жизни и самоотверженной работе во время войны, рассказала ТАСС во вторник программный директор радио Ксения Ламшина.

"Страшная война, четыре года ада на Земле. Нам спустя время, пожалуй, даже сложно вообразить, что это было. Свидетельства есть, воспоминания, хроника. Все это помогает помнить и понимать. Но есть душа, есть эмоции, есть чувства, а это приходит к нам сквозь культуру, благодаря поэтам, композиторам, актерам, писателям, которые прожили эти годы вместе со всей страной, кто переносил ужас войны сквозь духовное осмысление. Культура - это наша основа, это наше спасение, это наше глубинное знание и наши корни, но главное - это наша надежда. Поэтому мы затеяли этот проект", - рассказала собеседница агентства.

"Действующие лица. Победа" - это 15 серий от 30 до 40 минут, более 150 документальных материалов из Гостелерадиофонда. Речь пойдет о таких деятелях, как Александр Фадеев и Аркадий Гайдар, Вера Инбер и Борис Пастернак, Анна Ахматова и Александр Твардовский, Любовь Орлова и Клавдия Шульженко, Сергей Эйзенштейн и Исаак Дунаевский, Дмитрий Шостакович и Иннокентий Смоктуновский, Ольга Берггольц и Сергей Прокофьев.

"Все они добывали Победу, приближали ее своей музыкой, стихами, рассказами и пьесами, кинокартинами, фронтовыми корреспонденциями, песнями и спектаклями. Все они каждый час, каждую минуту отдавали свой талант, свой дар служению этой огромной цели. Нежный, наполненные любовью авторский текст ведущего Владислава Борецкого - это то, что необходимо слушать каждому из нас, чтобы помнить, чтобы принять", - добавила Ламшина.