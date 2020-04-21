Лукашенко заявил, что "коронавирус стал политикой"

МИНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Белоруссия по сравнению с другими странами оказалась более подготовленной к вызовам пандемии коронавируса, что стало поводом для критики извне. Об этом заявил во вторник президент страны Александр Лукашенко, посещая в Бобруйске (Могилевская область) предприятие "Славянка".

"Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь, чтобы они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе и не только к ней", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Белорусский президент также констатировал, что по причине коронавируса и других инфекций умирают меньше людей, чем от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, диабета и других хронических заболеваний. "Надо мной в мире все подшучивают, особенно в России, как будто больше не о чем говорить, <...> вот Лукашенко говорит, что в Беларуси от коронавируса никто не умер", - сказал Лукашенко. "Еще раз повторяю, от коронавируса даже у вас в Могилевской области никто не умер. Все умирают от хронических болезней, а любой вирус бьет же по слабым, у кого иммунитета нет. Вот что я имел в виду", - пояснил президент страны.

По данным Минздрава Белоруссии по состоянию на 20 апреля, число инфицированных коронавирусом в республике составило 6 264, умер 51 человек.