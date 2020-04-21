В МЧС заявили, что не против шашлыков, но только при соблюдении режима самоизоляции

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. МЧС РФ не выступает против приготовления шашлыков, если будут соблюдаться правила пожарной безопасности и режим самоизоляции. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

"Мы не ратуем за запрет этих шашлыков, но мы целиком и полностью поддерживаем соблюдение режима самоизоляции. Нет запрета на жарку шашлыков, есть запрет на разведение костров с нарушением требований пожарной безопасности", - сказал он.

Еникеев дал несколько советов, как сделать это безопасно. "Во-первых, не разводить огонь в ветреную погоду, во-вторых, очаг должен быть на безопасном расстоянии от строений. В-третьих, территория вокруг очага должна быть очищена от горючих материалов, в-четвертых, должны быть наготове первичные средства пожаротушения, и огонь не должен оставаться без присмотра. А главное, не поручать детям разведение и присмотр за огнем", - подчеркнул глава департамента МЧС.