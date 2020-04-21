Нижегородские власти заявили о приближении к критической точке распространения COVID-19

Регион находится на четвертом месте среди субъектов России после Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией. По последним данным, в регионе всего заразились 860 человек, из них выздоровели 49, пятеро умерли.

"Мы приближаемся к критической и показательной точке распространения коронавируса в Нижегородской области. Подтвержденных случаев уже 860, десятки положительных тестов находятся на верификации в референс-центрах. Если сейчас мы не усилим самоизоляцию, то дальше - пик, после которого, как снежный ком, будет расти число заболевших", - цитирует Никитина пресс-служба правительства региона.

По данным властей, увеличение числа выявленных случаев заражения коронавирусом в регионе связано, в том числе, с большим числом приезжающих в Нижегородскую область из других регионов. "Больше половины от общего числа случаев мы выявляем у тех, кто приехал в Нижегородскую область из крупнейших городских агломераций страны, в частности, из Москвы и Московской области. Многие нижегородцы работают там и вернулись в сложное время на малую родину, у кого-то из жителей столицы здесь родственники, дачные участки. То есть люди заболели не здесь, а приехали уже инфицированными", - отметил Никитин.

В области ввели обязательную двухнедельную изоляцию для приезжающих из регионов с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией. В Нижегородской области также внедрят систему по отслеживанию индекса самоизоляции на основе больших данных, предоставляемых операторами сотовой связи.