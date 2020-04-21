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Пандемия коронавируса нового типа

В Татарстане на кондитерской фабрике "Акульчев" коронавирусом заразились 14 сотрудников

Еще 32 работника предприятия находятся под наблюдением врачей

КАЗАНЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Очаг заражения коронавирусом нового типа обнаружен на хлебобулочно-кондитерской фабрике "Акульчев" в Набережных Челнах (Татарстан). В общей сложности инфекцией заразились 14 человек, еще 32 сотрудника и 25 членов семей находятся под наблюдением врачей, сообщила на совещании в правительстве республики руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

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"Рост числа случаев произошел, к сожалению, за счет очагов, когда один случай распространяется в коллективах среди сотрудников и, более того, расходится по семьям пострадавших сотрудников. Чаще всего занос инфекции в коллектив происходит из домашнего очага - ярким примером такого распространения служит очаг на фабрике "Акульчев" в [Набережных] Челнах с числом заболевших 14 человек. Первый заболевший сотрудник заразился от мамы, которая общалась с больной знакомой с коронавирусной пневмонией. Сегодня на наблюдении по этому очагу находится еще 32 сотрудника и 25 членов их семей, у всех огромные риски для возникновения инфекции", - сказала она.

 

Теги
РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
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